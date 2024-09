Covid 19, disponibile il vaccino per la nuova variante JN.1

ORISTANO, 23 SETTEMBRE 2024 – È disponibile, in tutti gli ambulatori di Igiene e sanità pubblica della Asl 5 di Oristano, il nuovo vaccino anti-Covid che protegge dalla variante JN.1, attualmente prevalente in Italia.

Il vaccino, della durata annuale, è gratuito per tutti i cittadini e raccomandato alle categorie a maggiore rischio:

• persone con età superiore a 60 anni

• ospiti delle Rsa (residenze sanitarie assistenziali)

• donne in gravidanza o post parto, comprese quelle in allattamento

• operatori sanitari e socio-sanitari

• soggetti dai 6 mesi ai 59 anni con elevata fragilità, in quanto affetti da patologie o condizioni che aumentano il rischio di complicanze.

Per proteggere le persone a rischio, la vaccinazione è consigliata anche a familiari, conviventi, badanti e caregiver, ovvero persone che si prendono cura di soggetti con grave fragilità.

«Aver contratto un’infezione, anche recente, del virus Sars-Cov-2 non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione, mentre la distanza dalla precedente dose deve essere di almeno tre mesi – spiega la direttrice del Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria della Asl 5 di Oristano Maria Valentina Marras – . E’ possibile la somministrazione contemporanea di questo vaccino con altri, in particolare con quello antinfluenzale, ma dal momento che la circolazione del Covid in questo periodo è già sostenuta, mentre la campagna antinfluenzale comincerà solo a novembre, consigliamo a tutti, ed in particolare alle categorie più fragili, di vaccinarsi fin da subito contro la nuova variante del Covid per affrontare protetti l’autunno alle porte».

La nuova variante JN.1 presenta gli stessi sintomi delle versioni precedenti: febbre, dolore, stanchezza, tosse, mal di gola. Il vaccino, efficace e sicuro, secondo gli studi più aggiornati è in grado di fornire una protezione di oltre il 54 per cento contro l’infezione sintomatica rispetto a chi non ha fatto il richiamo.

Come prenotare il vaccino

Per prenotare la vaccinazione, i cittadini possono rivolgersi al più vicino ambulatorio di Igiene e sanità pubblica nei rispettivi giorni e orari di apertura. A Oristano città è possibile recarsi nella sede di via Carducci, 35 – 1° piano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30, o chiamare al numero 0783.317704.