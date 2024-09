“Cooperative di Comunità, Comunità Cooperative” a Dualchi

Presentazione Progetto “Cooperative di Comunità – Comunità Cooperative”, Dualchi 12 settembre

Giovedì 12 settembre 2024 l’ente di ricerca GAP CONSULTING A.P.S. presenta a Dualchi, dalle ore 18:30 presso la sala conferenze – locali ex scuole medie in via san Leonardo, il progetto “Cooperative di Comunità – Comunità Cooperative”, finanziato dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna.