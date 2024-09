Coldiretti Sardegna: agricoltori e allevatori sardi incontrano le massime cariche dello stato tra siccità e problema manodopera. Domani sabato 14 alle cantine di Dolianova incontro con il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani.

Coldiretti Sardegna, i suoi agricoltori e allevatori incontrano le massime cariche dello Stato. Domani, sabato 14 settembre, alle ore 15.30, presso le Cantine di Dolianova (Loc. Sant’Esu S.S. 387 Km 17.150), Coldiretti Sardegna ha organizzato un importante momento di condivisione di temi cruciali per l’isola con il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, per affrontare insieme le sfide che stanno mettendo in difficoltà il settore agricolo e allevatoriale sardo.

Sarà un’occasione di confronto diretto con alcune delle più alte cariche istituzionali del Paese per discutere questioni urgenti come la siccità che sta devastando le campagne e la carenza di manodopera, un problema crescente che affligge numerose aziende del territorio. Durante l’appuntamento sarà illustrato al ministro degli Affari Esteri lo stato del progetto in corso di integrazione e sostegno al lavoro che Coldiretti Sardegna sta portando avanti con il Ministero del Lavoro del Kirghizistan, volto a fornire una risposta concreta alla mancanza di personale nel mondo dell’allevamento.

L’incontro sarà arricchito dagli interventi di rappresentanti istituzionali e dirigenti di Coldiretti, che esporranno le problematiche del settore, seguiti dalle conclusioni del Vicepremier, pronto a fornire le sue considerazioni.

Programma dell’evento: