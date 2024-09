Chiusura Progetti PAE 2022-2023

Con la conclusione di due significativi progetti finanziati dalla Regione Sardegna sui Bandi PAE 2023 e PAE 2022, proposti e gestiti dai circoli sardi Peppino Mereu di Siena e Shardana di Perugia, domenica 29 settembre si propone, come circoscrizione dei Circoli FASI del centro Sud, un importante convegno nella Tenuta di Suvignano, nella campagna senese a Monteroni d’Arbia. Sarà un momento di riflessione sulle esperienze realizzate e un’occasione per la diffusione dei risultati ottenuti. Ci sarà anche un momento di festa a partire dal sabato pomeriggio fino a tarda sera.

Particolarmente significativo è il programma della giornata conclusiva Domenica 29 settembre alle 09:30 che si terrà nella Tenuta di Suvignano.

La location è un luogo molto importante e simbolico per la cultura della legalità: la Tenuta che si estende per 638,11 ettari e con un patrimonio edilizio di 24 edifici(https://www.regione.toscana.it/-/monteroni-d-arbia-tenuta-di-suvignano), era un “bene” nella disponibilità della mafia, tramite un prestanome del boss Provenzano, a suo tempo sequestrato dal giudice Giovanni Falcone.

Oggi, oltre che una realtà produttiva, è luogo di incontro di giovani, associazioni movimenti che fanno della legalità e della sostenibilità un dualismo imprescindibile del loro agire.

I due progetti che presentano i propri risultati riguardano, per il Circolo Mereu di Siena, una serie di interviste a famiglie sarde insediatesi nei poderi dell’Italia Centrale a partire dagli anni ’60 allo scopo di non disperdere il patrimonio di memoria e stimolare la riflessione sul futuro delle aziende agropastorali affidate alle nuove generazioni. Invece il progetto del Circolo Shardana di Perugia è costituito da corso di formazione, riconosciuto dalla Regione Umbria, per fornire a un gruppo di giovani le competenze necessarie per svolgere la professione di pastore. Due progetti che sono stati rivolti in particolari alle seconde e terze generazioni dell’emigrazione sarde del territorio.

Nell’occasione, sarà proiettato in anteprima il docufilm “Oltre il mare”, realizzato dal filmaker Irio Pusceddu sulla base delle interviste condotte per il progetto del Circolo Mereu di Siena .

Nella sala della “Legalità”, destinata da fine novembre a ospitare “Lo spazio-multimediale- della narrazione dell’emigrazione e della pastorizia sarda in centro Italia”, nato grazie alla collaborazione tra Regione Toscana e RAS, si terrà il convegno ” Tra memoria di un ‘esperienza e passaggio generazionale”.

A conclusione verranno consegnati gli attestati ai protagonisti dei due progetti , “A.G.I.S.C.I. – Aziende Giovani Imprenditrici/tori Sardi del Centro Italia” del Circolo di Siena e del progetto “Su travallu ‘e su pastore. Cursu pro imparare a facher” del Circolo Shardana di Perugia.

Programma

SABATO 28 SETTEMBRE 2024

Ore 17:30 Esibizione Coro Abbasanta

Ore 18:30 Esibizione Gruppo Folk di Abbasanta

Ore 20:00 Cena Sarda curata dai Circoli Peppino Mereu e Shardana A seguire spettacolo con Il Coro e il Gruppo folk di Abbasanta

Attivo il Bar e stand con i prodotti della Sardegna

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024

Ore 09:30 SALA Conferenze intitolata a Giovanni Falcone Saluto delle autorità presenti.

Ore 09:50 Illustrazione dei due progetti da parte del Coordinatore Elio Turis

Ore 10:00 Proiezione in anteprima del docufilm “Oltre il mare” che sarà introdotto dal regista Irio Pusceddu

Ore 10:40 Convegno “Tra memoria di un’esperienza e passaggio generazionale”Interventi di Ignazio Boi in rappresentanza dell’Assessore del Lavoro della Regione Sardegna Desiré Manca, di Giovanni Sordi in rappresentanza della Vice Presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, del Comitato Scientifico del progetto. Coordina Daniele Gabbrielli.

Ore 11:40 Intervento Presidente Circolo Peppino Mereu Dina Meloni e consegna della copia dell’intervista e del docufilm alle famiglie intervistate

Ore 12:15 Intervento Presidente Circolo Shardana Nicoletta Menneas e consegna dell’Attestato di Abilitazione alla professione di Pastore e pergamena ricordo ai partecipanti del Corso.

Ore 12:45 Conclusione e trasferimento per il pranzo a Monteroni.