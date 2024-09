Bagnino si tuffa e salva turista, ma la Capitaneria lo multa

(Adnkronos) –Bagnino salva la vita a una turista sulla spiaggia di Ca' Savio, ma viene multato dalla Capitananeria di porto di Cavallino-Treporti in provincia di Venezia. La sanzione, di oltre mille euro, per non averli direttamente e immediatamente avvertiti mentre il 3 settembre scorso stava salvando la vita a una turista straniera di 70 anni che stava annegando. Il bagnino si è tuffato, l'ha riportata a riva, ha chiamato il 118 e assistita con loro. A renderlo noto è il Gazzettino di Venezia che già nei mesi scorsi aveva dato conto delle lamentele dei bagnini bersagliati dalle multe della Capitaneria, contro la quale avevano anche minacciato uno sciopero a Ferragosto. Il bagnino multato è lo stesso che nel 2021 ricevette un encomio per aver salvato un'altra persona. L'uomo questa volta avrebbe deciso di fare ricorso, supportato da sindacati, colleghi e operatori del litorale che trovano la decisione ingiusta. La questione si gioca tutta sul fatto se il salvataggio sia da considerarsi tecnicamente avvenuto in mare o sulla spiaggia. — [email protected] (Web Info)