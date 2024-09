La Asl di Sassari acquista un sistema di endoscopia di ultima

Asl Sassari: Al “Segni” di Ozieri riprende l’attività ambulatoriale di endoscopia per il nord ovest Sardegna

Sassari, 14 settembre 2024 – Dopo sette anni di sospensione, riprende

l’attività del servizio di Endoscopia Digestiva presso la Struttura

Complessa di Chirurgia generale e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero

“Antonio Segni” di Ozieri.

“Nell’ottica aziendale di riammodernare le dotazioni tecnologiche e dare

nuovo slancio alle campagne di screening per le patologie neoplastiche

(in primis sul carcinoma colo-rettale), l’Asl di Sassari ha avviato un

progetto per la creazione di una rete di endoscopia aziendale, che vede

coinvolto in prima battuta l’ospedale di Ozieri con l’acquisizione di

una piattaforma Endoscopica con videoprocessore e monitor 4K che

consentirà l’acquisizione di immagini ad alta definizione rendendo gli

esami estremamente affidabili, sia nella diagnostica, che nel versante

terapeutico”, dichiara il direttore generale della Asl di Sassari,

Flavio Sensi.

L’intervento – Con un investimento di circa 300.000 euro la Asl di

Sassari ha acquistato per Ozieri una piattaforma endoscopica CV-1500

EVIS X1, ultima innovazione di un’Azienda leader nel mercato

nell’endoscopia digestiva, che grazie a una visione 4K Ultra HD, con

funzioni di cromoendoscopia virtuale e di enfatizzazione dell’immagine,

garantisce esami endoscopici, quali colonscopie e gastroscopie, di

altissima qualità.

La parola dell’esperto – “Come Azienda ci siamo dotati dell’arma più

forte a nostra disposizione contro le patologie dell’apparato

digestivo”, spiega Giuseppe Carta, direttore della Sc Chirurgia generale

e d’Urgenza dell’ospedale di Ozieri. “Il collaudo della strumentazione

e’ in programma nei primi giorni della prossima settimana; seguirà la

formazione intensiva del personale. Contestualmente, sin dalla prossima

settimana, l’attività endoscopica verrà avviata sui pazienti ricoverati;

a seguire verrà estesa, in sintonia con la Sc di Prevenzione e

Promozione della salute, all’attività di screening per la diagnosi

precoce del carcinoma colon rettale. Entro fine settembre le visite

endoscopiche verranno aperte alla popolazione, che, dall’apertura delle

agende, potrà prenotare gli esami attraverso il Centro unico di

prenotazione (Cup). La ripresa dell’attività di diagnostica endoscopica

darà al Presidio di Ozieri nuovo vigore, offrendo alla popolazione del

Nord Sardegna, dopo anni di inevitabile mobilità intra-aziendale e

intra-regionale, la possibilità di usufruire di fondamentali servizi

sanitari ormai da anni inaccessibili”, conclude Carta.

Le prime endoscopie verranno eseguite sin dalla prossima settimana,

mentre gli esami verranno inserite a Cup entro il mese di settembre: la

popolazione verrà avvisata non appena sarà possibile contattare il

Centro unico di prenotazione per prenotare gli esami nell’ospedale di

Ozieri.