Al via il Campus di Worldrise ETS per la gestione efficace delle Aree Marine Protette

Iniziano in Sardegna le quattro settimane formative gratuite riservate a 34 giovani studenti per studiare e valorizzare le Aree Marine Protette.

Al via il Campus di Worldrise ETS per la gestione efficace delle Aree Marine Protette

Lunedì 16 settembre 2024 – 90 candidature per 34 borse di studio a disposizione, per un totale di oltre 140 opportunità gratuite offerte nel corso degli anni ad altrettanti studenti e neolaureati in discipline scientifiche, per imparare a conoscere e gestire in maniera efficiente le Aree Marine Protette (AMP). È questo l’obiettivo del Campus sulle AMP progettato da Worldrise, organizzazione no-profit che da oltre 10 anni si dedica alla conservazione efficace dei mari italiani.

Dal 16 settembre al 12 ottobre 2024, per quattro settimane consecutive, gli studenti selezionati parteciperanno ad un corso intensivo completo, che unisce alle basi teoriche una forte componente pratica professionalizzante. Guidati dai biologi marini di Worldrise e da esperti nel settore delle scienze ambientali-marine, con la preziosa consulenza scientifica del Dott. Augusto Navone, i vincitori delle borse di studio approfondiranno i segreti delle Aree Marine Protette.

Come una cassaforte che custodisce i tesori del mare, le AMP preservano infatti la biodiversità, le risorse ittiche e l’equilibrio degli ecosistemi, in un’ottica di sviluppo sostenibile. Questi tratti di mare e costa protetti non solo producono benefici biologici ed ecologici per la vita marina, ma possono diventare volano di sviluppo economico e sociale per l’intera comunità. Senza la giusta combinazione, cioè senza una loro gestione accurata ed efficace, il contenuto della cassaforte non può essere però accessibile, né tantomeno a disposizione per le generazioni future.

Per questo motivo Worldrise, con il supporto di AXA Italia, Comune di Loiri Porto San Paolo, GEASAR S.p.A. – Aeroporto di Olbia e AXA XL, con inoltre il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Loiri Porto San Paolo e dell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo e il supporto tecnico di Mares, ha ideato il Camp che forma i futuri custodi e gestori delle AMP, un unicum nel panorama accademico italiano.

Tra lezioni in aula ed esercitazioni sul campo, il percorso formativo si svilupperà nel nord-est della Sardegna, nel borgo marinaro di Porto San Paolo nel Comune di Loiri Porto San Paolo (SS). All’interno della cornice naturalistica dell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, gli studenti passeranno dalla teoria alla pratica, concentrandosi su elementi di contabilità ambientale, comunicazione efficace, normative, percorsi interpretativi dell’ambiente marino, turismo sostenibile, monitoraggio marino-costiero ed educazione delle nuove generazioni. Il tutto immergendosi in prima persona nelle acque cristalline dell’AMP, che comprendono 15.000 ettari di mare e circa 40 km di territorio costiero.

In questa seconda edizione del Camp AMP, particolare attenzione verrà inoltre riservata all’empowerment femminile. Questo grazie al supporto di AXA Italia, che ha voluto dedicare il suo sostegno specificatamente a giovani donne impegnate in discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Anche la comunità locale sarà coinvolta e sensibilizzata dal Campus, tramite un ciclo di incontri serali gratuiti aperti al pubblico, ogni martedì e giovedì delle settimane formative.

Martedì 17 e 24 settembre, 1 e 8 ottobre alle ore 21, presso la sala multimediale comunale “La Casa delle Farfalle di Mare” in Via Pietro Nenni a Loiri Porto San Paolo, sarà possibile prendere parte ad appuntamenti divulgativi e culturali tra natura, arte, cambiamento climatico e tutela dell’ambiente marino, con il contributo di esperti di spicco del settore, tra cui il fotografo naturalista Egidio Trainito, l’orchestra tradizionale Iskeliu, la Direttrice del Parco Regionale di Tepilora Marianna Mossa, il biologo marino Benedetto Cristo e il botanico Gianfranco Deledda di Erbe in Sardegna.

Giovedì 19 e 26 settembre, 3 e 10 ottobre, saranno invece i giovani partecipanti al Campus a condividere con il pubblico, durante un aperitivo scientifico informale e itinerante, alcune conoscenze sulle AMP, accompagnando cittadini e turisti alla scoperta dell’importanza di questi luoghi e delle modalità di supporto da parte di ognuno di noi. Sarà l’occasione per ampliare la portata del progetto e includere ancora di più la comunità, con un appuntamento in quattro diversi locali di Porto San Paolo, rispettivamente: “Il Baretto” in Viale Pietro nenni 32, “Portici Caffé” in Viale Pietro Nenni 1, “AQA 21” in Piazzetta Gramsci 21 e “Faya Bar” in Traversa di Viale Pietro Nenni 21, che ospiteranno gli AperiScience ogni giovedì, a partire dalle 19.