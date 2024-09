AGIC Group premiata come Best Corporate Partner 2024 Microsoft Italia Partner Summit 2025

In occasione del Microsoft Italia Partner Summit 2025 sono stati annunciati i vincitori degli award 2024, ovvero le realtà che si sono distinte per innovazione e contributi eccezionali alla trasformazione aziendale e all’impatto sociale. L’evento si è svolto nel prestigioso Museo dell’Alfa Romeo ad Arese, un luogo simbolo per innovazione, design, ingegneria e passione italiana.

AGIC Group è stata premiata come “Best Corporate Partner 2024” nell’ambito del segmento Digital Innovator Market Award e come “Best Business Applications Finalist Partner”.

La collaborazione con l’ecosistema dei partner è una componente chiave della presenza di Microsoft nel Paese: i partner attivi in Italia sono oltre 15.000 e giocano un ruolo cruciale nel rendere disponibili le tecnologie più avanzate, contribuendo alla trasformazione digitale in ogni settore e dimensione aziendale, accelerando la produttività, promuovendo la crescita e garantendo i massimi livelli di sicurezza e compliance.

“Siamo estremamente onorati di essere stati premiati come Best Corporate Partner 2024 e di esserci distinti come Best Business Applications Finalist Partner in un contesto di altissima competitività com’è quello dei migliori Partner Microsoft. Questo riconoscimento è una testimonianza del nostro impegno costante nell’innovazione digitale e nella trasformazione tecnologica. Il nostro successo è il risultato del lavoro e della dedizione del nostro team, che continua a spingere i confini della tecnologia per offrire soluzioni all’avanguardia ai nostri clienti. Questo premio non solo riconosce i nostri sforzi, ma ci motiva ulteriormente a continuare su questa strada di eccellenza e innovazione per raggiungere nuovi traguardi e creare un futuro digitale migliore per tutti.” (Roberto Cecilia Santamaria, Founder e Managing Partner di Agic Group).