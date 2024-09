Accordo tra UniCa e l’Università indonesiana Almarisah Madani

Cagliari, 11 settembre 2024 – Importante accordo di collaborazione tra l’ Università degli Studi di Cagliari e l’Università dell’Indonesia Almarisah Madani.

L’accordo, siglato dalla delegata del Rettore per l’internazionalizzazione, Alessandra Carucci e dalla Rettrice dell’Università indonesiana Dr. Nursamsiar nel corso di un incontro a Palazzo Belgrano, prevede attività di collaborazione generale tra i due enti (Cooperation framework agreement) e di un accordo di collaborazione scientifica tra il DISVA (dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente) e la facoltà di Science and Pharmacy, dell’università indonesiana.

La collaborazione nasce da una triangolazione tra UniCa e la Taipei Medical University con lo scopo di presentare progetti di ricerca in ambito di sviluppo farmaceutico presso le istituzioni indonesiane. L’interesse della Almarisah Madani University si rivolge anche ad attività che coinvolgono il dipartimento di Economia rappresentato, durante l’incontro, dal docente Andrea Melis.

I rappresentanti dei due atenei, nel corso dell’incontro, hanno evidenziato la necessità di rafforzare i rapporti in ambito scientifico e didattico che porteranno a scambi in ambito di cooperazioni tra studenti e docenti per dare vita a cascata a ulteriori accordi con l’università indonesiana.

