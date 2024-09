A Norbello si vota per la carica di nuovo presidente del Comitato sardo e per il rinnovo del consiglio

Un quadriennio da raccontare a Norbello, l’altro da programmare. Nel cuore della Sardegna, facile meta per tutte le società affiliate che fanno capo al Comitato Regionale FITeT Sardegna (Federazione Italiana Tennistavolo), è arrivato il momento di rinnovare le cariche di presidente regionale e consiglieri fino al 2028.

Il programma

E a Norbello presso la sala conferenze del MIDI ( Museo dell’Immagine e del Design Interattivo ) si potrà assistere ad un interessante incontro perché prima di accostarsi alle urne per la nuova votazione, i protagonisti del movimento pongistico sardo avranno modo di partecipare attivamente agli eventuali dibattiti costruttivi che la disamina dell’ultimo quadriennio olimpico stuzzicherà. Al presidente uscente Simone Carrucciu spetta non solo snocciolare le cose buone viste nel recente passato, ma poggerà le basi sui progetti futuri dal momento che risulta essere l’unico candidato alla carica di numero uno dell’organismo sportivo. Per l’agente di commercio norbellese, quasi quarantanovenne, sarebbe il quarto mandato consecutivo. La sua squadra, in caso di elezione, risulterebbe immutata per due terzi perché il vice presidente uscente Gianluca Mattana, militare dell’Aeronautica Italiana, presidente e atleta della Muraverese, ha deciso di prendersi un periodo di pausa dopo dodici anni di governo per sopraggiunti impegni personali; stesso dicasi per l’imprenditore giocatore macomerese Maurizio Muzzu, anche se entrambi sostengono il nuovo consiglio da esterni. Sono invece intenzionati a mantenere la carica il medico/presidente del Guspini (città che gli ha dato i natali) Michele Lai (quota dirigenti), e l’insegnante/presidente del Santa Tecla Francesco Maria Zentile (quota tecnici) da Nulvi. I due nomi nuovi che compaiono nelle candidature sono quelli di due noti pongisti ma anche ingegneri: il sassarese Alberto Ganau (quota dirigenti) e il capoterrese Celestino Pusceddu (quota atleti), presidente della società Torrellas. Sono queste le uniche candidature arrivate in segreteria a Norbello, entro la scadenza dei termini di presentazione. La loro nomina può essere ostacolata solo dal mancato raggiungimento del quorum per il presidente: in quel caso, come previsto dalla normativa nazionale, verrebbero indette nuove elezioni entro novanta giorni con un candidato presidente diverso da Carrucciu.

Il programma della serata guilcerina consta di una parte preliminare dedicata all’apertura dei lavori da parte del presidente regionale, all’ elezione dell’ufficio di presidenza, all’esame di eventuali reclami e/o ricorsi, all’elezione della commissione scrutinio e alla comunicazione delle candidature. L’altro segmento di lavori, costituente la parte ordinaria, prevede la relazione del presidente regionale sul quadriennio olimpico 2021/2024, seguita dalla discussione. Di seguito sarà presentato il programma dei candidati per il quadriennio 2025/2028. Poi si andrà al sodo con la votazione per l’elezione del presidente regionale, per l’elezione dei consiglieri regionali in quota società, in quota atleti e in quota tecnici sportivi.

L’assemblea è indetta per lunedì 16 settembre 2024 alle ore 18:00 in prima convocazione ed alle ore 19:00 in seconda convocazione.