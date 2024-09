4 appuntamenti concertistici per l’associazione Ennio Porrino di Elmas domenica 22 settembre in occasione delle visite guidate alle chiese romaniche in notturna

La circuitazione concertistica dell’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, sovrintesa dal Direttore Artistico Maestro Ignazio Perra, prosegue con 4 appuntamenti concertistici previsti domenica 22 settembre 2024 pure in concomitanza con l’evento “La luce del Romanico – Visite guidate alle chiese romaniche in notturna”. La produzione concertistica “ITINERARI MUSICALI – Percorsi musicali fra generi e stili senza tempo” verrà proposta da diverse formazioni musicali in quattro diverse località della Sardegna con l’esecuzione di brani di genere sacro di autori, epoche e stili vari, anche tradizionali sardi.

A Quartu Sant’Elena, alle ore 20.30 presso la Chiesa Santa Maria di Cepola, si esibirà il duo vocale – strumentale composto da Sandra Ligas (Mezzo Soprano) e Mauro Mulas (Pianoforte).

A Santa Giusta, alle ore 20.30 presso la Basilica Santa Giusta, si esibirà il Gruppo Cameristico Vocale – Strumentale “Ensemble Porrino” di Elmas composto da Ignazio Perra (Tenore, Clarinetto e Maestro Direttore), Manuela Ragusa (Soprano), Laura Cocco (Tromba), Salvatore Svezia (Corno), Marianna Loddo (Violino), Matteo Simone Musio (Percussioni e Glockenspiel), Pasquale Perra (Pianoforte).

A Tratalias, alle ore 20.30 presso la Chiesa di Santa Maria di Monserrat, si esibirà il duo vocale – strumentale composto da Elena Schirru (Soprano) e Andrea Cossu (Pianoforte).

Infine a Villamassargia, alle ore 20.30 presso la Chiesa della Madonna del Pilar, si esibirà il duo vocale – strumentale composto da Chiara Loi (Soprano) e Valerio Carta (Pianoforte).

Tutti i concerti sono promossi e attuati dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) con la compartecipazione finanziaria e la collaborazione della Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, pure con la collaborazione dell’APS Itinera Romanica – Amici del Romanico, dei Comuni di Quartu S. Elena, di Santa Giusta, di Tratalias e di Villamassargia, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2024, pure in concomitanza con la programmazione culturale della Fondazione “Sardegna: Isola del Romanico”.

Il Direttore Artistico Ignazio Perra sottolinea che l’iniziativa, originale e singolare nel suo genere, riveste una particolare importanza in quanto mette in stretta correlazione il patrimonio architettonico e artistico delle chiese romaniche coinvolte con il linguaggio universale dell’arte dei suoni, dando così l’opportunità agli spettatori di fruire in maniera interattiva di una molteplicità di forme espressive.

L’ingresso ai concerti sarà gratuito e sarà preceduto da una visita guidata, a lume di candela, nelle chiese romaniche in cui si svolgeranno i rispettivi concerti.