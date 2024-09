“18-25: l’età aurea” – Il nuovo libro di Marcello Dongu esplora l’identità della nuova generazione. Presentazione a Sassari il 24 settembre

Sassari. Il fotografo Marcello Dongu presenterà il suo nuovo libro fotografico “18-25: l’età aurea” martedì 24 settembre alle ore 18:00 presso il Padiglione Tavolara a Sassari. Edito da Soter Editrice, il volume esplora il mondo dei giovani tra i 18 e i 25 anni, un’età cruciale in cui si delineano le scelte che influenzeranno il loro futuro. La presentazione sarà moderata dalla giornalista Daniela Piras, autrice della prefazione del libro.

“Oggi i giovani vengono dipinti come superficiali e poco sensibili, privi di valori e ideali. Io non credo che sia così, poiché è il carattere che distingue ogni persona, non la generazione a cui appartiene”, dice Dongu che, con questo progetto, prova a dare volto (e voce) a ciascuno dei protagonisti. Le fotografie, infatti – realizzate interamente con una fotocamera Polaroid I-Type – ritraggono i ragazzi nella loro quotidianità e sono accompagnate da pensieri personali scritti a mano sugli scatti. “Volevo che questi giovani potessero rivivere l’emozione di vedere il proprio ritratto stampato su carta fotografica, in un’epoca in cui tutto è condiviso sui social,” racconta Dongu. “Ho spinto loro stessi a scrivere sul bordo della Polaroid un pensiero sulla vita, un numero per loro fortunato, un colore, un simbolo: insomma, qualunque cosa servisse a tratteggiare la loro personalità”.

Biografia dell’autore

Marcello Dongu, nato nel 1973, si è avvicinato alla fotografia da giovanissimo, utilizzando l’Olympus del padre. Amante del mare e delle tradizioni folkloristiche della Sardegna, la sua carriera si è poi sviluppata in una direzione di documentazione sociale, con progetti come “Conversione a Cristo” e “Io esisto”, che esplorano temi di profonda rilevanza umana e sociale. Nel 2006 pubblica “Ruderi per Platamona”, un’indagine sul territorio abbandonato. Il territorio di Platamona è anche al centro, nel 2015, del suo progetto “Iridescente”, eseguito tutto su pellicola bianconero. Nel 2016 affronta una riflessione sulle dinamiche di trasformazione di Porto Torres, mentre nel 2023 avvia “18-25”, un progetto che intende raccontare il passaggio dei giovani verso l’età adulta.