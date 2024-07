Wimbledon, super Musetti vola in semifinale: Fritz battuto in 5 set

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola in semifinale nel singolare maschile del torneo di Wimbledon 2024. L'azzurro, testa di serie numero 25, nei quarti di finale batte lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 13, per 3-6, 7-6 (7-5), 6-2, 3-6, 6-1 in 3h257. Musetti affronterà in semifinale il serbo Novak Djokovic, numero 2 del mondo, che ha beneficiato del forfait dell'australiano Alex De Minaur e ha superato il turno senza nemmeno scendere in campo. — [email protected] (Web Info)