Wimbledon, Sinner agli ottavi di finale: Kecmanovic travolto

Jannik Sinner vola agli ottavi del singolare maschile di Wimbledon 2024. L'azzurro, numero 1 del mondo, nel terzo turno batte agevolmente il serbo Miomir Kecmanovic per 6-1, 6-4, 6-2 in 1h36'. Il 22enne altoatesino non concede nulla al rivale con una prestazione solida: 11 ace, 35 colpi vincenti e solo 15 errori gratuiti. Sinner apre il match con 2 break, volando rapidamente sul 4-0 e ipotecando il primo set che va in archivio in 21'. Il secondo parziale si snoda invece all'insegna dell'equilibrio. Sinner non concede palle break all'avversario, che riesce a rimanere agganciato al match fino al decimo game: avanti 5-4, l'azzurro sfrutta la chance per il break che vale il secondo set (6-4). Kecmanovic accusa il colpo e cede subito il servizio in apertura di terza frazione. Sinner gioca sul velluto, il match non ha più storia. Il numero 1 del mondo avanza agli ottavi, dove attende il vincente della sfida tra il canadese Denis Shapovalov e lo statunitense Ben Shelton.