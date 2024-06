Wimbledon, oggi Sinner al primo turno contro Hanfmann: orario, come vederlo in tv

(Adnkronos) –Jannik Sinner debutta oggi, 1 luglio, a Wimbledon 2024. L'azzurro, numero 1 del mondo, esordisce al primo turno dei Championships affrontando il tedesco Yannick Hanfmann, numero 95 del ranking Atp. Sinner, a caccia del quinto titolo stagionale dopo il trionfo nel torneo Atp di Halle, arriva a Wimbledon in condizioni ideali. "Sono pronto", ha detto il 22enne altoatesino, che ha appena messo in bacheca il primo titolo della carriera in un torneo sull'erba. Contro Hanfmann, il numero 1 del mondo ha vinto l'unico confronto diretto: i due tennisti si sono affrontati nel 2023 al primo turno dell'US Open, Sinner ha vinto in 3 set lasciando appena 5 game al rivale. Il match di oggi è il terzo in programma sul Campo numero 1, dove il programma inizia alle 13 locali (le 14 in Italia). Il primo incontro sul Campo numero 1 è Kovacevic-Medvedev, seguito dalla sfida femminile Bektas-Sabalenka. Sinner, quindi, inizierà a giocare nel tardo pomeriggio italiano, presumibilmente non prima delle 18. Sul Campo Centrale, il programma si aprirà alle 13.30 locali con il debutto del campione in carica: lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, affronta l'estone Mark Lajal. Sui campi secondari, dal 2 in poi, si inizia a giocare alle 11 locali, le 12 in Italia. Sul campo numero 3, l'azzurra Jasmine Paolini affronta la spagnola Sara Sorribes Tormo nel secondo match. A seguire, Martina Trevisan contro Madison Keys. Sul campo numero 4, Sara Errani chiude il programma della giornata contro la ceca Linda Noskova. Sul numero 5, invece, nella quarta e ultima sfida tocca a Lorenzo Sonego contro l'argentino Mariano Navone. Sul campo numero 12, Matteo Berrettini sarà impegnato nel secondo incontro con l'ungherese Marton Fucsovics. Sul campo numero 18, nell'ultimo dei 4 match annunciati, Matteo Bellucci cerca l'impresa contro lo statunitense Ben Shelton. Sul campo numero 15, a mezzogiorno italiano Matteo Arnaldi affronta lo statunitense Frances Tiafoe. Alla stessa ora, sul campo numero 16, Fabio Fognini sfida il francese Luca van Assche. Il torneo di Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis (203) dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena (204), con le altre sfide più interessanti. In più, 6 canali dedicati, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 252 al 257), per tutti gli altri campi. Su Sky Sport sarà l’edizione di Wimbledon più ricca e completa di sempre: saranno circa 750, infatti, le ore di programmazione live su ben 10 canali: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e i canali Sky Sport dal 252 al 257, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre a Sky Sport 4K. I 6 canali Sky Sport dal 252 al 257 saranno dedicati a tutte le altre sfide sui vari campi dell’All England Club. — [email protected] (Web Info)