Wimbledon: oggi 9 Azzurri in campo. Sinner e Berrettini strafavoriti per i bookmaker

Al via, il terzo Slam del 2024. Tanta Italia nella giornata inaugurale del torneo, saranno 9 infatti gli Azzurri in campo, sei uomini e tre donne. I primi a giocare saranno, entrambi in campo alle 12: il primo sfiderà Frances Tiafoe, l’altro Luca Van Assche. Arnaldi parte sfavorito a 2.25, contro il tennista statunitense (1.63). In salita anche per Fognini (2.00), il francese parte favorito a 1.80.

Poi occhi puntati su Berrettini che sfiderà Fucsovics, sperando di accedere al secondo turno dove potrebbe esserci il derby con Sinner. I bookie puntano sull’italiano (1.16), lontanA la vittoria per il tennista ungherese a 5.00. La vittoria dell’italiano per 3 set a 2 vale 6.00.

In campo anche Bellucci (1.35) con Shelton (3.20) e Sonego (1.05) contro Navone (9.00). Chiude il tabellone maschile degli azzurri il numero 1, Sinner: l’azzurro chiuderà la giornata contro Yannick Hanfmann. Jannik sul velluto per i bookie, quotato a 1.01, contro il 14.00 dell’avversario. Il risultato finale di 3 set a 0 è quotato a 1.30.

Nel femminile scendono in campo invece Paolini, Trevisan ed Errani. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana parte favorita a 1.15 per i bookie nella sfida contro Sorribes Tormo, bancata invece a 5.50. In salita la 30enne fiorentina (13.00) contro Keys (1.02). Chiude Errani bancata a 4.00, contro l’1.24 della Noskova. cdn/AGIMEG