Wimbledon: è il giorno di Sinner-Berrettini. Per i bookmakers sarà 3-0 per Jannik

Il secondo turno di Wimbledon propone una sfida dal sapore tutto italiano. Jannike Matteosi affronteranno per continuare il loro sogno di vincere questo fantastico torneo per la prima volta in carriera. Per ill’occasione per confermarsi dopo la vittoria degli Australian Open e la semifinale al Rolland Garros. Il tennista romano invece a caccia della sua seconda finale dopo la sconfitta contro Novak Djokovic nel 2021.

Si tratta del primo incontro tra i due italiani su erba, il secondo precedente dopo il 6-4 6-3 di Sinner all’ATP di Toronto del 2023. Visto il momento di forma e la classifica acquisita, sicuramente l’altoatesino parte con i favori del pronostico.

I bookmakers quotano l’1 nel testa a testa a 1.17, il 2 di Berrettini molto alto a 4.85. Più equilibrio sul risultato esatto con il 3-0 bancato a 2.35, 3-1 a 2.90 e 3-2 a 5.20. Per i più temerari, ben più alte le quote inerenti a una vittoria per 0-3 (15), 1-3 (12) e 2-3 (13) in favore di Berrettini.

Le altre quote

Per quanto riguarda il mercato degli over, il più utilizzato è quello della linea 38.5, quotata a 1.82. L’under leggermente più alto a 1.88. Le probabilità di un primo set equilibrato sono molto alte secondo i bookmakers. L’over 10.5 nel set paga a 1.59, a 2.17 invece l’under. Numero di set propenso verso i 3, bancato a 1.85. Meno probabili gli arrivi al quarto e quinto, quotati rispettivamente a 2.91 e 4.38. gd/AGIMEG