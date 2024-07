Wimbledon, Djokovic batte Rune e litiga col pubblico – Video

(Adnkronos) – Novak Djokovic travolge Holger Rune negli ottavi di finale di Wimbledon 2024 e poi riserva anche una stoccata al pubblico, 'colpevole' di aver tifato per il danese. Il serbo, numero 2 del mondo, batte la testa di serie numero 15 per 6-3, 6-4, 6-2 e nei quarti affronterà l'australiano Alex De Minaur. Djokovic vince ma non digerisce l'atteggiamento di una parte degli spettatori, schierati con il rivale del serbo. I cori 'Ruuuuune' rimangono impressi nella mente di Nole, che alla fine della serata si toglie il sassolino dalla scarpa. "A tutti i tifosi che hanno mostrato rispetto, grazie mille dal profondo del cuore. E a quelli che hanno scelto di mancare di rispetto ad un giocatore, in questo caso a me, buoooooonaaaaanotteeeeeeee", dice Djokovic in una surreale intervista post-match. "Mi hanno mancato di rispetto e non lo accetto. So che c'erano i cori per Rune, ma era una scusa per i 'buuuu' a me. Sono nel circuito da oltre 20 anni, conosco i trucchetti e so come funziona. Rispetto le persone che vengono qui, pagano il biglietto e amano il tennis, apprezzando l'impegno dei giocatori". Dagli spalti piovono fischi: "Ho giocato in ambienti più ostili di questo, non mi fate nessun effetto…". — [email protected] (Web Info)