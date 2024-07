Ucraina-Russia, Orban da Xi: “Cina ha ruolo chiave per pace tra Kiev e Mosca”

(Adnkronos) – Il premier ungherese e presidente di turno della Ue Viktor Orban è stato ricevuto oggi dal presidente cinese Xi Jinping a Pechino, dove si è recato per una visita a sorpresa. Lo rende noto l'agenzia di stampa Xinhua. ''La Cina è una potenza chiave per creare le condizioni di pace tra Russia e Ucraina'', ha dichiarato Orban sul suo profilo di 'X', condividendo una sua foto con Xi mentre i due leader si stringono la mano. ''Ecco perché sono venuto a incontrare il presidente Xi a Pechino, appena due mesi dopo la sua visita ufficiale a Budapest'', ha spiegato Orban. In un precedente post su 'X' aveva condiviso una sua foto all'aeroporto di Pechino con la didascalia ''Missione di pace 3.0''. —internazionale/ [email protected] (Web Info)