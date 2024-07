Ucraina, Meloni “Dalla Russia propaganda sulla soluzione pacifica”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Immagini spaventose, penso che offrano una dimensione anche della reale volontà rispetto a una certa propaganda russa sulla ricerca di una soluzione pacifica al conflitto, come molto spesso sentiamo dire. Quando si aggredisce la popolazione civile con questa veemenza e ci si accanisce sui bambini, decisamente i segnali che arrivano sono altri”. Così il premier Giorgia Meloni, al suo arrivo a Washington per il vertice Nato, commenta le immagini dei bambini malati oncologici per strada a seguito del bombardamento dell’ospedale pediatrico a Kiev.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).