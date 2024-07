Teatro, letture e canto corale a Bultei

BulTeatro incontra il Coro Santa Margherita e porta in scena il mondo delle emozioni

Teatro, letture e canto corale a Bultei

BulTeatro incontra il Coro Santa Margherita e porta in scena il mondo delle emozioni, Prosegue l’attività teatrale e culturale del gruppo BulTeatro che torna sul palco con la seconda edizione di “CoReading”, un evento originale con un partner d’eccezione: il Coro delle Confraternite Santa Margherita di Bultei diretto dal maestro Pietro Marrone.

Giovedì 11 luglio, infatti, alle ore 21 presso il Sagrato di San Sebastiano le letture del gruppo teatrale faranno da contrappunto ai canti proposti dall’ensamble corale bulteina in uno spettacolo dal titolo “CoReading – EmozioNende e Cantende”.

Dal titolo stesso si evince quanto i due gruppi che hanno innescato questa collaborazione e questo mix di arti intendano portare in scena: un reading che accompagnerà i canti del coro con testi e brani che celebrano il mondo delle emozioni.

Con la regia di Valentina Loche il gruppo BulTeatro porterà quindi in scena un copione composto da testi originali prodotti per questo evento ma anche poesie e narrazioni di altri autori, il tutto ad introduzione e contorno dei brani sempre legati alla tematica delle emozioni eseguiti dal Coro delle Confraternite di Santa Margherita.

“Dopo la bella esperienza della prima edizione – affermano all’unisono la regista Valentina Loche e i componenti di BulTeatro – abbiamo voluto riproporre il connubio tra teatro e canto incontrando nuovamente in un’altra forma una realtà culturale e musicale pregevole di Bultei come il Coro Santa Margherita per proseguire una modalità nuova di spettacolo che metta assieme il canto, la poesia recitata, la narrazione. E assieme al Coro, che ringraziamo per l’entusiasmo con cui ha accolto la nostra proposta abbiamo voluto che questo spettacolo fosse interamente dedicato alle emozioni, mondo talvolta sconosciuto.

Il Gruppo BulTeatro, guidato dall’attrice ed educatrice Valentina Loche, prosegue così, oltre il laboratorio settimanale, per il quale sono sempre aperte le iscrizioni, nel lavoro di ricerca, conoscenza e sperimentazione coinvolgendo altri segmenti della comunità. Un modo per fare teatro collettivo, vincere barriere e far sperimentare l’arte in spazi e modi differenti.

Appuntamento da non perdere, quindi, quello di giovedì prossimo a Bultei con il teatro e i canti del Coro Santa Margherita.