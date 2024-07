Teatro dallarmadio, NON E’ TEATRO, IV edizione, ultimi atti

Si avvia al rush finale con un ottimo bilancio la IV edizione del festival, firmatocon la direzione artistica di Fabio Marceddu e Antonello Murgia. Ultimi atti con le, in collaborazione con Milleunadonna – Tiscali Cultura, trasmesse e visibili sul sito www.milleunadonna.it , sul portale www.tiscali.it e lanciate anche dai canali social di Milleunadonna. Dopo la scrittrice Milena Agus, con il suo elogio della dolcezza e della gentilezza,e Maddalena Maciocco, affetta da nanismo, che ha raccontato come abbia trovato nel tempo la forza per rivendicare l’essere se stessa, il diritto e il dovere di essere felice in un mondo dove bisogna essere perfetti a tutti i costi, gli incontri condotti da, con la regia di, proseguono e si concludono con altri due appuntamenti. Domani,, on line alle 9.30 “il focus dell’intervista a Francesca Marrosu, non vedente.

La progressiva perdita della vista ha portato Francesca a sviluppare nuove sensibilità e nuove forme di comprensione, con gli altri sensi portati a percepire e rielaborare quel che gli occhi non potevano più fare. Così ha imparato e vedere “con il naso, con le mani, con le orecchie, con la bocca” e con il cuore. Ma non è stato e non è un processo facile, è un percorso a ostacoli, in cui quando tutto sembra perduto i sensi si armonizzano come in un’orchestra.

Il sipario su NON E’ TEATRO, il festival “delle differenze”, calerà giovedì 11: sempre alle 9.30, con Le mamme del ’39 la parola a Fernanda Cambedda. “Il corpo invecchia ma la mente no”, il titolo dell’incontro, tema “la quarta età”, l’essere “diversamente giovani”.

Fernanda ha quasi 85 anni, vissuti a cavallo di due secoli, e di due millenni, superando barriere e difficoltà, affrontando la vita e la morte come erme bifronti di una stessa medaglia. Oggi, nella sua quarta età, le cose che più le fanno paura sono la solitudine e la progressiva perdita dell’indipendenza, ma non si sente ai margini, dove a volte si sceglie di stare per ritrovare il centro della propria vita.

Il festival Non è Teatro è realizzato con il patrocinio del Comune di Cagliari, il contributo della Fondazione di Sardegna e il sostegno della Regione Sardegna (Assessorato della Cultura).

