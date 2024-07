Sulky Jazz FestArtes 2024 – L’afropop di Sandro Joyeux per la prima del festival a SantAntioco

Il 5 luglio (ore 21.30) Sandro Joyeux darà il via alla nuova edizione del FestArtes Sulky Jazz 2024 e lo farà, come da tradizione, con un live nella bellissima spiaggia di Cala Sapone.

Il protagonista del primo evento di questa rassegna, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco e organizzata dall’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, è Sandro Joyeux che con la sua ensemble (Tommy Ruggero alla batteria, Emanuele Brignola al basso, Antonio Ragosta alla chitarra elettrica) presenterà il suo ultimo singolo “A Belleville”, prodotto da Adriano Viterbini e Fabio Rondanini (Calibro 35) e prodotto da Tommaso Colliva con la partecipazione di Ilaria Graziano.

“A Belleville” è una canzone dalle sonorità afro-pop. Ispirata dal celebre quartiere di Parigi, è il secondo singolo estratto dall’Ep in uscita a settembre per l’etichetta Musicastrada Records, distribuita dai francesi Absilone, che vede la la produzione artistica di Adriano Viterbini e Fabio Rondanini. Il risultato è un nuovo sound molto accattivante capace di fondere suoni distorti ed elettronici con le radici folk della musica di Sandro in pieno stile World Beat. Sandro Joyeux, come detto sarà il primo artista della nuova edizione della fortunata rassegna dell’estate di Sant’Antioco, che durerà sino a venerdì 6 settembre.

Seguiranno Zoe Pia e il Tenore di Orosei “Antoni Milia” (12 luglio), la Seuinstreet Band (13 luglio), Skaosss (19 luglio), Ilaria Porceddu e Emanuele Contis (26 luglio), Bandakadabra (28 luglio), Serena Brancale (2 agosto, evento a pagamento), Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band (14 agosto, evento a pagamento), Federico Buffa (24 agosto, evento a pagamento), e la chiusura affidata all’ Antonio Lizana Quintet (6 settembre).