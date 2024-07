Società Alghero in House, FdI Alghero ringrazia G. Cardi e cda per il lavoro svolto

Fratelli d’Italia Alghero ringrazia Giuseppe Cardi e l’intero cda per il lavoro svolto come amministratori della Società Alghero InHouse.

Con l’ultimo cda della partecipata sono stati approvati il rinnovo del contratto di servizio manutenzioni, sono stati integrati e resi funzionanti i nuovi parcheggi de Lo Chalet e sono state mandate avanti le procedure concorsuali per le assunzioni, iniziative volute dall’Amministrazione di centrodestra.

Il rinnovo del contratto di servizio manutenzioni per il periodo 2024-27 garantirà la continuità dei servizi di manutenzione, fondamentali per le infrastrutture cittadine.

Il contratto di servizio dei parcheggi ora include il parcheggio sterrato de Lo Chalet. Questa integrazione migliora in piena stagione turistica l’offerta dei parcheggi in città, per cittadini e visitatori.

Il cda composta da Giuseppe Cardi insieme a Nadia De Santis e Gennaro Monti ha anche portato avanti le procedure concorsuali da bandire. Aggiornamento cruciale per garantire trasparenza nelle future assunzioni, nonché la presenza di personale qualificato e competente, in linea con i principi di meritocrazia che Fratelli d’Italia sostiene.

Fratelli d’Italia Alghero si congratula con Cardi, Monte e De Santis, entrambi rappresentanti di Forza Italia per aver dimostrato con i fatti l’importanza di avere rappresentanti capaci e impegnati e il valore del loro impegno.

Al termine dell’ultimo consiglio i tre rappresentanti del centro destra nel cda hanno doverosamente, con senso di lealtà e correttezza nei confronti dell’istituzione comunale rassegnato le proprie dimissioni.

Fratelli d’Italia Alghero