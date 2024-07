Sestu – “Istadi Impari”, domani la sfilata delle maschere isolane

SESTU – Sarà un viaggio alla scoperta delle tradizioni isolane, con la riscoperta delle antiche maschere e di alcune lavorazioni tipiche. “Istadi Impari” è l’evento che fa da apripista agli appuntamenti estivi nella cittadina ai bordi della Carlo Felice. Ieri il taglio del nastro, con un convegno che ha ripercorso l’esperienza di associazioni sestesi da sempre impegnate nel recupero e nella valorizzazione delle tradizioni del paese. Il cuore pulsante della manifestazione – promossa da “Is Mustayonis e S’Orku Foresu” (con il patrocinio dell’amministrazione comunale) – è in programma nel fine settimana. Oggi alle 21.30, in piazza Campioni d’Italia, il concerto di Reverendo Jones, con i brani all’insegna della limba e del sarcasmo. Non mancherà l’area dedicata allo street food ed agli hobbisti. Domani – a partire dalle 9 – apertura degli stand nella piazza lungo la via Dante, con il laboratorio del pane, della fregola e della cestineria sotto l’egida della Pro loco. Alle 18 l’apertura dell’area street food e degli stand hobbistici. Alle 19 il raduno delle maschere isolane in piazza della Musica. Ci saranno i gruppi “Sos Corriolos” di Neoneli, “Sos Colonganos” (Austis), “Martis de Agoa” rappresentanti di Maracalagonis, “Su Boinargiu e Su Pastori” di Teulada, “Scruzzonis” di Siurgus Donigala ed il sodalizio locale de “Is Mustayonis e S’Orku Foresu”. Il corteo dei figuranti etnici si snoderà nelle vie del paese per poi raggiungere la piazza Campioni d’Italia. Nello spazio è poi previsto lo show conclusivo di Gabriele Cossu ed il dj set con Jonathan Autiero.Luciano Pirroni