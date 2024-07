Sardegna, più ombre che luci sul testamento biologico

Sardegna bocciata sul Testamento biologico

In regione si presenta un quadro misto per quanto riguarda i Testamenti biologici depositati, con una media di 1 DAT ogni 286 maggiorenni, collocandosi quart’ultima tra le regioni italiane con meno depositi per abitante. Male le città, la migliore è Cagliari (63esima). Nuoro e Oristano in coda alla classifica.

La Sardegna mostra segnali positivi di crescita nell’adozione dei Testamenti biologici, con un significativo aumento dei depositi nel 2023. Tuttavia, il basso tasso di DAT per abitante e la mancanza di campagne informative istituzionali indicano che c’è ancora molto lavoro da fare per sensibilizzare la popolazione sui propri diritti riguardo al fine vita. L’Osservatorio DAT dell’Associazione Luca Coscioni continua a essere un punto di riferimento fondamentale per colmare queste lacune informative e supportare i cittadini sardi nel deposito delle DAT.

Aumento dei Depositi: Nel 2023, la Sardegna ha visto un incremento del 69,9% delle nuove DAT depositate rispetto all’anno precedente, segnalando un crescente interesse e consapevolezza tra i cittadini.

Cagliari : Con 424 DAT depositate, si posiziona al 63° posto a livello nazionale per numero assoluto di DAT.

: Con 424 DAT depositate, si posiziona al 63° posto a livello nazionale per numero assoluto di DAT. Nuoro : Con una DAT ogni 391 abitanti, Nuoro si colloca tra le province italiane con meno depositi per abitante.

: Con una DAT ogni 391 abitanti, Nuoro si colloca tra le province italiane con meno depositi per abitante. Oristano: Con una DAT ogni 321 abitanti, Oristano mostra un basso tasso di deposito di DAT, indicando la necessità di maggiore informazione e accesso.

In mancanza della Relazione del Ministero della Salute, che ai sensi della legge 219/2017 doveva essere pubblicata il 30 aprile, l’Associazione Luca Coscioni ha promosso un accesso agli atti generalizzato ai Comuni italiani per chiedere quante DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) sono state ricevute dall’entrata in vigore della legge a oggi e quante di queste sono state trasferite alla Banca dati nazionale. L’iniziativa, che segue una precedente indagine condotta nel 2022, è tuttora in corso e mira a fornire aggiornamenti sull’applicazione della legge sul testamento biologico nel corso del 2023.

A questo link si offre una dashboard che consente di recuperare i dati in tempo reale per Regione, Provincia e Comune.