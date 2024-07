Sanità Abruzzo, Matteucci (UGL): “Soddisfatti della scelta di localizzare il nuovo ospedale di Teramo a Villa Mosca”

La volontà della Regione Abruzzo di individuare la zona di Villa Mosca per la costruzione del nuovo ospedale ci soddisfa pienamente dichiara in una nota il segretario provinciale UGL Salute Stefano Matteucci. “Apprendiamo con entusiasmo la notizia annunciata da parte delle istituzioni che con un progetto futuristico consentirà la costruzione di un ospedale per acuti moderno e tecnologico in grado di rispondere sempre più alle necessità dei cittadini teramani.

Ringraziamo per questo il governo regionale per aver ascoltato le nostre istanze e per la determinazione nel garantire a Teramo una soluzione adeguata alla richiesta sanitaria”.

Altresì auspichiamo in tempi rapidi, un impegno concreto per l’abbattimento delle liste di attesa che rimane una grande criticità da risolvere conclude Matteucci.