Sanità, 268 giovani del Servizio Civile Universale all’Asp di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il loro compito sarà accogliere e assistere chiunque ne avesse bisogno, la loro missione convincere i cittadini che la sanità pubblica sa essere efficiente e adeguata alle esigenze di digitalizzazione sempre più incalzanti. Da oggi e per i prossimi dodici mesi 268 ragazzi lavoreranno in ospedali e poliambulatori dell’Asp di Palermo nell’ambito del Servizio civile universale: sono stati scelti tra oltre 900 candidati nell’ambito del progetto “Informazioni in circolo”, promosso dall’Asp stessa in collaborazione con Aress Fabiola.

