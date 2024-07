Refendum autonomia, M Meloni (PD): “PD e Regione Sardegna in prima linea contro progetto pericoloso e iniquo”

«Questa mattina la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, assieme alle forze politiche di opposizione, i sindacati e a molte realtà sociali e associative, ha depositato la richiesta di referendum abrogativo della Legge Calderoli sull’autonomia differenziata. Un arco ampio e compatto di forze politiche e sociali contro un progetto iniquo, pericoloso per il Paese e per i cittadini» afferma in una nota il senatore del PD, Marco Meloni.

«Saremo nelle piazze, nei circoli, nelle realità associative e tra i cittadini, durante la nostra “Estate militante”, per raccogliere le firme e portare la maggioranza degli elettori a votare contro questa legge che contrasta coi principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà e coesione. Insieme alle Regioni del centrosinistra, guidate dalla Sardegna, difenderemo l’unità nazionale da chi, come la Lega Nord e Roberto Calderoli, dopo 40 anni sperano finalmente di realizzare il loro folle disegno di spaccare l’Italia definitivamente in due.» conclude il senatore sardo.