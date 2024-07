Rapina caveau, Corrias (Ss): “Il Ministro dell’Interno Piantedosi venga a Sassari”

Sassari, 1° luglio 2024 – “E rieccoci, il copione si ripete! Dopo quelle del 2016 e del 2018 per la terza volta viene assaltato il caveau della Mondialpol di Caniga suscitando sconcerto in Città ed assurgendo a cronaca nazionale a causa, soprattutto delle modalità adottate dai malviventi” – commenta Vincenzo Corrias, commissario provinciale di Sassari della Lega.

“Davvero incredibile la sfrontatezza, la pericolosità, la criminale determinazione del commando che non si è fatto alcuno scrupolo nell’indirizzare i colpi del loro potente armamento verso vigilantes, automobilisti e Forze dell’Ordine intervenute sul posto.

Per chi lo ha vissuto è sembrato uno scenario surreale quasi riconducibile alle immagini del più classico dei film action incentrati propri sulle rapine se non fosse che quanto avveniva era reale, non certamente una finzione”.

“A questo evento estremo, peraltro, devono aggiungersi gli episodi di assalto ai furgoni portavalori che paiono avere un modus operandi simile, e questo sia detto senza entrare nelle valutazioni sicuramente più appropriate degli investigatori.

Il dato ancora più inquietante è, come sottolinea qualche Sindacato di Polizia, che poteva scapparci la tragedia ed allora oggi la riflessione avrebbe lasciato il posto al cordoglio”.

“Ecco perché come Coordinamento Provinciale ci sentiamo in dovere di chiedere la presenza a Sassari delle massime autorità in tema di ordine pubblico, chiediamo l’intervento del Ministro dell’Interno nella nostra Città a dimostrazione di una particolare attenzione per questa Provincia, la più grande d’Italia, particolarmente gravata da servizi di vigilanza concentrati nel periodo estivo nella Gallura per ovvi motivi”.

“Riteniamo estremamente importante che il Ministro con la sua presenza e le iniziative che riterrà opportuno adottare sottolinei la presenza dello Stato, la volontà dello Stato di fare tutto ciò che è necessario perché le Forze di polizia siano messe nelle migliori condizioni (investigative, operative, logistiche) per rispondere a cotanta sfida assicurando, nel più breve tempo possibile, alla giustizia gli autori di questi episodi criminali”.