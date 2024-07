Quartu Sant’Elena. Arrestato dopo un furto di “Gratta e Vinci” da un bar/ricevitoria.

Nella notte di domenica, gli Agenti della Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena unitamente ad un equipaggio della Squadra Volante della Questura hanno tratto in arresto un 34enne quartese, per l’ipotesi di reato di furto aggravato di Gratta e Vinci.

Durante la notte di domenica è pervenuta una segnalazione che indicava una “spaccata” presso un bar/ricevitoria in Via Monsignor Angioni a Quartu Sant’Elena e l’autore era stato visto allontanarsi in direzione di Via Belgio.

Gli Agenti del Commissariato, unitamente alla Volante della Questura, hanno circoscritto le vie adiacenti riuscendo prima ad individuare l’uomo e poi a bloccarlo nello sterrato adiacente il Cimitero del comune quartese.

L’uomo, noto agli operatori per i numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato ripreso dalla telecamera del sistema di videosorveglianza mentre sfondava con dei calci il vetro della porta di ingresso del bar per poi accedervi e, raggiunto il bancone, si impossessava di 130 tagliandi “Gratta e Vinci” per un valore complessivo di 264€ ed un bottiglia di spumante.

Il 34enne è stato accompagnato presso il Commissariato di Quartu Sant’Elena dove al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che a seguito dell’udienza con rito per direttissima, ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

