Quartu Sant’Elena. Deteneva in casa cocaina e buste per confezionare le dosi: arrestato per spaccio dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 53 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Da giorni i poliziotti monitoravano la palazzina dove è residente, notando un continuo via vai di persone. Alle prime ore dell’alba hanno quindi deciso di intervenire e fermarlo. All’esito di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto un totale di oltre 21 grammi di cocaina, pronta per essere confezionata, numerose bustine di cellophane un bilancino di precisione.

L’indagato è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, a seguito del processo per direttissima di ieri mattina, è stata applicata la misura cautelare della detenzione domiciliare.

Per altre notizie clicca qui