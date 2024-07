Problemi con pagamenti NEXI sull’app ATP Sassari per Android

Problemi con il circuito di pagamenti elettronici NEXI sull’app ATP Sassari per dispositivi Android

Sassari, 03 luglio 2024 – Da qualche giorno è impossibile acquistare biglietti e abbonamenti con dispositivi Android tramite l’App ATP Sassari a causa di un problema sul circuito di pagamenti elettronici gestito da Nexi. L’inconveniente non riguarda gli utenti iOS, che possono continuare ad effettuare acquisti senza problemi.

In attesa che Nexi risolva il problema, ATP rassicura i propri utenti che tutti i titoli di viaggio impersonali possono essere comunque acquistati tramite l’applicazione “Around Sardinia”, app integrata che consente di acquistare e viaggiare in tutta l’isola utilizzando varie forme di trasporto pubblico.

Invece, per quanto riguarda gli abbonamenti di area vasta è possibile recarsi presso la sede aziendale in via Caniga 5 a Sassari (negli orari di apertura al pubblico) per averli disponibili direttamente sull’app, oppure è possibile acquistarli in formato cartaceo presso il gazebo di via Tavolara a Sassari, fino al termine del problema tecnico a carico di Nexi.

ATP ricorda inoltre che i possessori di abbonamenti cartacei devono viaggiare con un documento d’identità o la Card UNO (se in loro possesso) per consentire le attività di verifica dei titoli di viaggio.

Per ulteriori informazioni, gli utenti sono invitati a visitare il sito ufficiale www.atpsassari.it.

