Prato, la fiamma tricolore ospite de la rete dei patrioti nella sede di Etruria 14. “Tutti uniti per la buona battaglia”

Per Militia Christi, invece, ha presenziato all’evento – tenuto a battesimo da Simone Grandi, responsabile di Etruria 14 – il portavoce Lorenzo Roselli.

La conferenza è stata l’occasione per stilare un programma comune a tutti i movimenti partecipanti, al fine di promuovere una serie di iniziative ed eventi comuni, in tutta Italia, nel segno della buona battaglia, da portare avanti in modo sinergico tra tutti i movimenti e le comunità patriottici.