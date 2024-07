Onda vince Palio di Siena, trionfo a sorpresa

(Adnkronos) – L'Onda vince il Palio di Siena di oggi, 4 luglio 2024. Il fantino Carlo Sanna, detto Brigante, trionfa con il cavallo Tabacco in una corsa caratterizzata da 5 cadute. L'Onda riesce a tenere dietro di sè l'Oca, grande favorita che ha schierato il 'leggendario' fantino Tittia, al secolo Giovanni Atzeni, vincitore di 10 edizioni. Sanna, 35 anni, centra la terza vittoria nel Palio, la seconda con l'Onda dopo quella ottenuta nel 2017 con Porto Alabe. Prima vittoria per Tabacco, mezzosangue anglo-arabo di 12 anni, che trionfa nel settimo Palio della sua carriera. Il cavallo, nei 6 precedenti, in 3 occasioni ha completato la corsa scosso, senza fantino. — [email protected] (Web Info)