Nigeria, iena in fuga semina il panico

(Adnkronos) – Una iena in fuga in Nigeria. E' scappata dal parco naturale di Jos. Ed è scattata la caccia alla ricerca dell'animale. 'Schierati' anche i droni per ritrovarla, come hanno assicurato le autorità. Ma a Jos tante persone hanno paura di incrociarla a 'piede libero'. Alla Bbc un dipendente del Kano Zoo, nel nord del Paese, ha assicurato che sono bassissime le possibilità di un attacco contro le persone perché "le iene sono molto timorose nei confronti dell'uomo" ed è "più probabile – ha detto Abba Gandu – che un animale scappi piuttosto che si renda responsabile di un attacco". Parole che arrivano dall'alto di 50 anni di esperienza con leoni e iene. In un Paese in cui non mancano i rischi per la sicurezza rappresentati dai gruppi armati.