Nàrami: Paesaggi, chiacchiere e assaggi

Mercoledì 10 luglio 2024 alle ore 19.00, Nàrami a Sa Mandra, ospiterà la rivista Sardegna Wanderlust, che nella sua veste estiva sarà in tutte le edicole a partire dal 4 luglio.

In tedesco “wanderlust” esprime la voglia quasi romantica di viaggiare, di andare oltre, di scoprire l’ignoto, e la Sardegna con i suoi imperscrutabili orizzonti, non solo sa affascinare, e catturare, ma soprattutto fa sognare. Sono i suoi radicati usi, la sua storia millenaria, gli impareggiabili paesaggi, i suoi personaggi a loro modo unici, la sua variegata e ricca gastronomia, a tessere il lessico di Sardegna Wanderlast. Una narrazione magistrale che incuriosisce e sorprende ad ogni uscita della rivista; immagini che calamitano lo sguardo e racconti che ammaliano e intrigano non solo i turisti, ma anche i più attenti sardi.

Mercoledì 10 luglio a Sa Mandra saranno Giuseppe Piras e Gabriele Sardu a spiegare il progetto e la linea editoriale, di una rivista che da più di 10 anni racconta la Sardegna vera.

Le protagoniste della serata però, saranno le chiacchiere di due donne, che amabilmente in cucina si scambieranno segreti, consigli e aneddoti imperdibili: Anna Moroni, sarda per scelta e di adozione, che per diciotto anni, con la Prova del cuoco su Rai1, è entrata quotidianamente nelle cucine degli italiani; Rita Pirisi che con determinata ostinazione è riuscita a fare di Sa Mandra un luogo di cultura gastronomica, ambìto e frequentato dai più impenitenti golosi. A dialogare con loro sarà Giovanni Fancello gastronomo e attento assaggiatore.

Paesaggi, chiacchiere e assaggi, ingredienti indispensabili di un viaggio metaforico, ma assai concreto, da assaporare in una serata di mezza estate, con Sardegna Wanderlust e Nàrami a Sa Mandra il 10 luglio2024.