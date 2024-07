Morto Jon Landau, produttore premio Oscar di ‘Titanic’ e ‘Avatar’

(Adnkronos) – Morto Jon Landau, il produttore premio Oscar Titanic e Avatar che ha contribuito a dare vita alle visioni del regista James Cameron. Aveva 63 anni. Ad annunciarne la scomparsa, senza indicazioni sulle cause, è stato Alan Bergman, co-presidente di Disney Entertainment. "Jon è stato un visionario il cui straordinario talento e passione hanno portato in vita alcune delle storie più indimenticabili sul grande schermo. Il suo notevole contributo all'industria cinematografica ha lasciato un segno indelebile, e ci mancherà profondamente. È stato un produttore iconico e di successo, ma una persona ancora migliore e una vera forza della natura che ha ispirato tutto intorno a lui”, ha detto Bergman. Jon Landau ha contribuito a fare la storia nel 1997 con Titanic, che è diventato il primo film a incassare 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale. Ha superato quel record due volte, con Avatar nel 2009 e il sequel, Avatar: The Way of Water, nel 2022. Landau ha iniziato la sua carriera negli anni '80 come direttore di produzione, salendo gradualmente tra i ranghi e alla fine diventando produttore per Cameron nel suo costoso ed epico film sul famigerato disastro del Titanic. La partnership di Landau con Cameron su quel film ha portato a 14 nomination agli Oscar e 11 vittorie, anche per il miglior film. — [email protected] (Web Info)