Maltempo al Nord, oggi 1 luglio allerta temporali in Emilia, Friuli e Veneto

(Adnkronos) –Pioggia al Nord, sole al Centro e al Sud dove le temperature inizieranno gradualmente a calare con una tregua del caldo. L'Italia si presenta divisa in due nel quadro meteo che prende forma da lunedì 1 luglio. Il maltempo, che ha creato grossi problemi in Piemonte e Valle d'Aosta, si estende anche ad altre regioni settentrionali: pioggia annunciata su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e in serata anche sull'Emilia Romagna. L'allerta gialla per temporali, secondo la Protezione Civile, in particolare scatta in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il bollettino della Protezione Civile fa riferimento ad una profonda area perturbata di origine atlantica che è causa di instabilità soprattutto sul centro Europa e toccherà parte delle nostre regioni settentrionali, determinando una nuova fase di maltempo con precipitazioni, da sparse a diffuse, associate a temporali localmente intensi. I modelli meteo lasciano intravedere una fase di instabilità anche per martedì 2 luglio e mercoledì 3 luglio, con rischio di forti temporali dal Nord-Ovest verso il Centro-Sud. Alla pioggia si abbinerà un calo delle temperature: stop al caldo, con l'ipotesi addirittura di scendere sotto le medie stagionali.