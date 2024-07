M.Meloni e A.Nicita (PD) presentano gli emendamenti al DDL su calamità naturali

«800 milioni di euro l’emergenza idrica. Sei Canadair per Sardegna e Sicilia per combattere gli incendi»

800 milioni di euro per le misure urgenti sulla siccità e 210 milioni per l’acquisto di sei Canadair per combattere l’emergenza incendi. Sono questi i punti principali degli emendamenti presentati dai senatori del Partito Democratico Marco Meloni e Antonio Nicita al DDL 1162 per affrontare le emergenze idriche e gli incendi in Sardegna e Sicilia.

Sulla crisi idrica, i senatori propongono un incremento di 800 milioni di euro al Fondo Nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità e l’istituzione di un tavolo tecnico entro trenta giorni per definire misure urgenti contro la scarsità idrica.

Un altro emendamento riguarda la lotta agli incendi, e prevede l’acquisto di sei Canadair, tre per Sicilia e tre per Sardegna, con una copertura finanziaria di 210 milioni di euro derivanti dalla riduzione di fondi esistenti e risparmi derivanti dalla rimozione di sussidi dannosi per l’ambiente.

«È essenziale agire prontamente per garantire la sicurezza, il benessere delle nostre comunità e il sostegno alle regioni insulari colpite dalle emergenze idriche e di incendi. Questi emendamenti rappresentano un passo concreto verso soluzioni efficaci e sostenibili e si affiancano al lavoro costante portato avanti dalle forze dell’ordine e dai volontari della protezione civile in prima fila per difendere il nostro territorio» afferma il senatore Meloni.

«Sull’emergenza della siccità in termini assoluti e in riferimento al Mezzogiorno, alla Sicilia e alla Sardegna le risposte del Governo sono del tutto tardive e inadeguate, la desertificazione va avanti – come molti studi dimostrano – e le misure proposte non sono né strutturali, né compensative, né di urgenza, ma soltanto propaganda» sostiene il senatore Nicita.