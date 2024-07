L’Ardia di Sedilo: Tradizione, fede e coraggio nella corsa dei cavalieri Sardi

o è una delle manifestazioni più emblematiche e sentite della Sardegna,. Questo evento, attraverso una corsa sfrenata di cavalieri che richiama l’attenzione di tutta la comunità e dei numerosi spettatori.

La cerimonia inizia con le fucilate a salve dei fucilieri, segnando il momento in cui la Prima Pandela può decidere di dare inizio alla corsa. Tutti gli occhi sono puntati su di lui mentre si lancia giù per la ripida discesa di Su Frontigheddu, seguito immediatamente dalla Seconda e Terza Pandela. Questi cavalieri rappresentano l’esercito di Costantino, accompagnati dalle tre scorte il cui compito è contenere i cento cavalieri che impersonano i pagani di Massenzio.

I cavalieri compiono giri attorno alla chiesa del santuario, in un numero dispari solitamente variabile tra cinque, sette o nove. Il capo corsa decide il momento propizio per partire e, dopo aver dato il segnale alle altre due pandele, inizia la discesa precipitosa verso Sa Muredda. Qui si ripetono i giri in senso orario e antiorario prima di ripartire verso la chiesa, concludendo così l’Ardia.

Al termine della corsa, le pandelas partecipano alla messa di ringraziamento insieme ai fedeli, per poi rientrare in paese accolti come eroi, con i fucilieri che annunciano il loro arrivo. Questo evento coinvolge non solo i residenti di Sedilo, ma anche un vasto pubblico che, sotto il sole cocente, attende con ansia di vivere intensamente l’esperienza.

L’Ardia non è solo una prova di fede e coraggio, ma anche un momento di grande emozione per tutti i presenti. Gli spettatori percepiscono le difficoltà e l’impegno di chi lavora per garantire la sicurezza e il successo della manifestazione. Partecipare all’Ardia è un’esperienza arricchente che cattura l’essenza più autentica e genuina della tradizione sarda, lasciando un segno indelebile nei cuori di chi vi prende parte. Chi vi assiste una volta, desidera sicuramente riviverla ancora.

M.V.