L’Alghero ha organizzato per il 9 luglio un Open Day del settore giovanile

Per l’Alghero è tempo di ripartire anche con i ragazzi del settore giovanile. In vista della prossima stagione, a completamento degli organici tecnici delle varie categorie, la società organizza l’Open day del settore giovanile.

L’appuntamento è per martedì 9 luglio alle 18 al Centro Sportivo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia ed è rivolto ai nati negli anni 2008/2009/2010. La partecipazione è completamente gratuita ed è gradita la prenotazione, la quale deve pervenire possibilmente nei giorni precedenti la data dell’Open Day. È obbligatorio presentare un certificato medico valido.

“Il nostro settore giovanile, da sempre orgoglio societario, negli ultimi anni è stato protagonista a livello regionale e nazionale, rappresentando il nome della nostra città e della Sardegna, conquistando risultati importanti e di prestigio, al quale si unisce la presenza di diversi giovani in pianta stabile, nella prima squadra. A coronamento del lavoro di questi anni, oggi, siamo Campioni Regionali in carica, con il titolo 2023/24. Titolo che si va a sommare a quello precedente del 2021/22 che ci ha portato ad essere per due volte in tre anni la miglior squadra sarda” sottolineano dalla società giallorossa.

Per ulteriori informazioni e contatti si possono contattare i numeri 3932888492, 3477878779 e 3458156326 oppure inviare una mail a [email protected].