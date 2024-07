La Piazza Chiesa del comune di Elmas accoglie il Festival Giardini Aperti 2024 organizzato da Abaco Teatro

L’11 e il 12 luglio due giornate fitte di spettacoli, dalla commedia dell’arte alla rivisitazione di antiche fiabe con quattro appuntamenti dedicati a grandi e piccini.

Il “Festival Internazionale della Sostenibilità – Giardini Aperti 2024” organizzato da Abaco Teatro prosegue il suo viaggio nei comuni dell’hinterland cagliaritano approdando a Elmas l’11 e il 12 luglio con quattro spettacoli che si svolgeranno nel suggestivo scenario architettonico di Piazza Chiesa.

Si inizia giovedì 11 luglio alle ore 19.00 con la Compagnia Fraternal che direttamente da Bologna presenta “MASQUERADE MASK” con Tania Passarini e Luca Comastri, testo e regia di Massimo Machiavelli e Luca Comastri. Lo spettacolo, tutto dedicato ai bambini e alle loro famiglie, è un vivace tributo ai personaggi della Commedia dell’Arte che con i loro scherzi e divertenti battute, inducono comunque il pubblico a una riflessione su importanti temi sociali. Molto è lasciato all’improvvisazione con un costante coinvolgimento degli spettatori in chiave ludica, per uno spettacolo da vivere in prima persona.

Cambio di scena alle ore 21,30 con il Teatro del Segno e lo spettacolo “BARONI IN LAGUNA” testo, regia e interpretazione di Stefano Ledda con Andrea Congia (chitarra) e Juri Deidda (sax). La messinscena si ispira all’omonimo racconto di Giuseppe Fiori e narra la rivolta dei pescatori di Cabras che nel 1960, sulla costa occidentale sarda, lottarono per l’abbattimento della piramide feudale che li schiacciava in uno stato di arretratezza e miseria.

Il Festival prosegue venerdì 12 luglio alle ore 19.00 con “CENERENTOLA” dell’Effimero Meraviglioso con Michela Cidu, Elisa Giglio e Annalisa Serri per la regia di Federico Giaime Nonnis. Uno spettacolo per bambini che vede in scena una bizzarra protagonista. Tutti infatti conoscono la celebre fiaba dove la ragazza è costretta a pulire, riordinare e ubbidire a tutti. Ma non è così per questa stravagante Cenerentola che nella totale conquista della propria libertà, saluterà tutti per vivere gioiosamente la sua indipendenza.

Chiude la serata, alle ore 21,30 Abaco Teatro con la sua produzione “LE TOPASTRE” liberamente ispirato a testi di Sergio Atzeni e Stefano Benni, con Carla Orrù e Marta Proietti Orzella per la regia di Marta Proietti Orzella. In scena tante tipologie di donne, brillanti, sarcastiche e ironiche che, attraverso tre graffianti atti intrisi di umorismo, svelano con forza la loro totale ribellione verso una condizione di subordinazione e inferiorità.

Il Festival Giardini Aperti 2024 prosegue poi con altri appuntamenti nel comune di Siliqua, negli spazi verdi del Parco Giochi Comunale, dal 13 al 16 luglio.

Il “Festival Internazionale della Sostenibilità – Giardini Aperti 2024” è organizzato da Abaco Teatro con il Contributo del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, della Fondazione di Sardegna, con il Patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari, il sostegno e il patrocinio dei Comuni di Villaspeciosa, Siliqua, Monserrato, Maracalagonis, Elmas e Cagliari.

Info e prenotazioni al numero WhatsApp 347 8928141