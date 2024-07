La necessità di ricarica quotidiana degli EV riduce l’apprezzamento degli europei per questi veicoli, sebbene ne preferiscano l’esperienza di guida

Per garantire costantemente prestazioni positive dei veicoli elettrici, tuttavia, è fondamentale l’uso di prodotti specifici, quali i fluidi per il raffreddamento delle batterie, per i freni e per la trasmissione. Consentendo ai motori di funzionare a basse temperature, questi prodotti possono garantire la massima efficienza in minor consumo di energia oltre che un’usura minima. In definitiva, consentono ai possessori di veicoli elettrici di beneficiare delle migliori condizioni di guida e della più avanzata tecnologia possibile.