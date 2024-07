Il Palazzo della Camera di Commercio di Sassari restituito alla città

Dopo quasi un anno di lavori lo stabile di via Roma della Camera di Commercio di Sassari è stato definitivamente ristrutturato e restituito alla città. Un edificio dei primi del novecento, che a suo tempo ospitò le officine della Fiat e che diventò sede dell’istituzione camerale a partire dal 1937.

“L’intervento sullo stabile camerale non ha solo una valenza puramente estetica seppur importante-dice il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti-ma rappresenta anche un duplice segnale: quello di una città che crede in un percorso di rilancio anche nei termini di una concreta rigenerazione urbana, nella quale crediamo fermamente. Oltre a questo, la Camera di Commercio rappresenta un fulcro per il territorio non solo sotto il profilo economico ma anche sotto l’aspetto sociale che merita di essere tenuto nella giusta e più ampia considerazione.”

La Camera di Commercio di Sassari ebbe sede alla sua nascita in Corso Vittorio Emanuele quando si chiamava Camera di Commercio e d’Arti, poi gli uffici si spostarono in viale Umberto e in seguito, nei primi anni ’30, gli archivi e i magazzini dell’Economato furono decentrati in via Quarto.

In seguito l’edificio fu ristrutturato ad hoc per ospitare gli uffici camerali.

E il palazzo, in stile razionalista, si distingue per la sua architettura simmetrica e il fronte monumentale su Via Roma. Mentre al suo interno, dove è presente una interessante e qualificata collezione di opere d’arte, gli spazi saranno a breve interessanti da un intervento di rifacimento. Si tratta di interventi di estrema importanza, posto che l’istituzione camerale e quindi anche il Palazzo che la ospita, rappresenta un importante punto di riferimento. Per una Sassari, e non solo, che fa del rilancio della città un elemento emblematico di volontà di restituire vigore e appeal aii propri spazi, per l’economia locale, considerato il ruolo fondamentale dell’ente ricopre nella sua opera continua per supportare le imprese e promuovere lo sviluppo del sistema economico del territorio. Tutto questo sostenuto da fattori di estrema rilevanza, quelli legati alla crescita non solo e non sempre fisica e numerica.

La Camera di Commercio di Sassari e del nord Sardegna continua a rappresentare ed essere concretamente un luogo epicentrico di innovazione, cultura e di aggregazione per altri enti e associazioni, capace di dare spazio e voce ad eventi e manifestazioni, in breve alle persone. Con un unico obiettivo: affiancare e sostenere la crescita territoriale.