Il libro di Giuliana Campanelli, FEMINAS: Donne in versi tra amore ed eros

Ecco quello che ha scritto il critico Franco Luzza su Giuliana Campanelli e sulle sue doti di poetessa: “Quando la poesia nasce dall’essenziale calore dell’anima, dalle forti emozioni, dal turbinio interiore delle inquietudini e dal dolore autentico, e sa coinvolgere il lettore, lo rende complice e attento protagonista in ogni visione scenica, vuol dire che il sentimento poetico

penetra la pelle e incanta l’animo delle coscienze.

Sublimi sentimenti che l’autrice sarda Maria Giuliana Campanelli, nata ad

Oristano in Sardegna, terra di grandi poetesse quali, Grazia Deledda,

Marianna Bussalai, Maria Chessa Lai, mantiene con profonda esperienziale

coscienza la tradizione poetica.

Nel libro dal titolo Feminas, saggiamente versatile, assimilato alle vicende

umane, include un distillato universale de la femme vivante.

Un profondo stato d’animo che sgorga dal desiderio intimo del suo gentil core,

ove traspone l’ode del dolce stil novo in una tavolozza elegiaca adorna di vite

svelate da una suadente femminilità. Dicotomie profetiche tra Amore e Eros,

euritmie di note musicali che germogliano e amplificano, con audace emotività,

ogni lemma filtrata dal dolore. Un autentico spazio tempo che muove il senso

profondo dell’essere donna in una miracolosa adesione che afferra

pienamente i fermenti dell’amore in tutte le sue forme.

La Campanelli esalta la grande forza e la misera debolezza di ogni figura

femminile, descrive il demone della solitudine, la paura dell’abbandono, il

sacrificio, la propria libertà, mostra le mani che sanguinano per tutti i tentativi

inutilmente generati per trattenere qualcuno. Traspone abilmente sui volti tanta

umanità, baluardo di quelle fragilità che celebrano il culto delle donne a volte

dimenticate a volte sconfitte e bruciate nel rogo delle angosce, sacrificate

come atti votivi.

Ogni poesie canta la straordinarietà dell’universo vissuto dell’altrui fragilità con

una misurata semplicità che commuove ogni lettore. Delinea la giovinezza

rapita della dea dispensatrice di promesse fugaci, come desideri che rivelano

l’anima divoratrice di emozioni intinte di esperienze sconosciute. Versi che

svelano al lettore la tenerezza e le emozioni reali che imprigionano, attraggono

e definiscono con simultaneità l’umanità costruita attorno ad ogni limite, con un

potere purificante assoluto, appaganti e desiderosi fino a lambire l’immagine

sacra della pietas.

La poetessa coglie e protegge i suoi personaggi, li trasla nel loro tempo in

comunione con questo tempo, con la stessa fonte di pensiero che ha dato i

natali alla sua esperienza, concatenandoli al mistero della vita e al tempo

eterno che trascorre costellato dall’amore svelato.

L’evolversi di ogni prosa in Feminas ci fa comprendere la significazione dei

lemmi, la supplichevole e tenera autenticità della preghiera di fronte a chi si

specchia dinnanzi alla magnificenza del creato, l’esperienza del naufrago che

vede la terra e che riconosce in lontananza il porto sicuro nell’alma di queste

donne.

Sottilissimi fili delicati, posti in evidenza che mantengono le immagini legate

dinnanzi al nostro sguardo, che a volte s’incupisce, a volte splende e trema di

fronte al valore di ogni gesto spontaneo.

Descrive fedelmente i volti di ognuno, ogni gesto, ogni sguardo, sublima la

donna densa nei tratti a qualche volta avida nei sorrisi. Mostra la quotidianità

avvilente e le consegna al racconto iconico della vita mai privo di dignità.

In questa narrazione di dotte commistioni elegiache la poesia della Campanelli

svela un lungo viaggio, i cui versi prendono vita, attraversano ogni cammino

stilato in ogni forma per inebriare, ricordare, rimpiangere e mettere a nudo ogni

antefatta riservatezza.

Versi che esaltano l’io più nascosto nel celestiale spazio dei versi che

transitano e non soffocano l’afflato poetico, non deludono la versatilità

contenutistica, non ammassano i loro corpi denudati, ma con portentoso

prodigio affermano il significato morale e intellettuale della genesi emotiva di

ogni creatura.

Ogni lirica tratteggia l’infinito desiderio della passione nella forma più elevata,

tra tormento e fragilità, in una mistica contemplazione la cui intensità celebra il

fermento aulico dalle perfette virtù di ogni figura narrata.

Versi silenti che abitano zelanti il valore poetico in tutte le dimensioni

omogenee alla poesia, che non hanno paura di consacrare l’amore e il

sentimento eterno, liriche nobili con le quali, la poetessa Maria Giuliana

Campanelli entra con merito, nella letteratura contemporanea insieme alle altre

grandi della sua terra”.