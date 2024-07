Il 4 luglio al Villaggio Asproni, speciale Anteprima del Festival CulturaleLiberEvento

Dal 6 luglio trittico di appuntamenti ad Iglesias con Massimo Polidoro, Mauro Trogu e Beniamino Zuncheddu, Samara Tramontana

Dopo mesi di grande attesa, ritorna il Festival Culturale LiberEvento 2024, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga, fiore all’occhiello della promozione culturale isolana e annoverato tra le grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna.

Dal 6 Luglio al 26 Agosto, negli scenari più suggestivi dei comuni del Sud Sardegna: Calasetta, Gonnesa, Fluminimaggiore, Iglesias, Masainas, Narcao, Piscinas, Portoscuso, Teulada, Villamassargia si alterneranno più di trenta ospiti, per degli appuntamenti letterari “a tu per tu con gli autori”, che offriranno tanti spunti di riflessione e approfondimento seguendo il fil rouge tracciato dal tema scelto per questa edizione “Confini”.

Ad inaugurare la XIII edizione del Festival sarà però un’anteprima fuori programma, davvero speciale. Infatti, il 4 luglio a partire dalle ore 18, nell’incantevole borgo del Villaggio Minerario Asproni ad Iglesias, luogo dove ha preso vita il libro, si terrà la presentazione dell’opera di Annalisa Uccella, “Seddas Moddizzis Memorie Lontane”- Storia di una Miniera, un Villaggio, una Rinascita (Albatros 2024).

L’autrice in dialogo col giornalista Giampaolo Atzei condurrà i presenti in un appassionante viaggio all’interno di una ricostruzione storica affascinante costellata di persone che hanno amato e sacrificato la loro vita per far rivivere il Villaggio. Dopo la presentazione sarà possibile effettuare una visita guidata del loco.

L’evento è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione sul sito www.liberevento.it.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà ufficialmente sabato 6 luglio a Iglesias a partire dalle 21.30.

Il suggestivo Chiostro di San Francesco ospiterà il giornalista, scrittore, divulgatore scientifico e blogger italiano, Massimo Polidoro che, in dialogo con la giornalista Sara Vigorita, presenterà il suo libro “La Meraviglia del tutto” (Mondadori 2024) un libro scritto a quattro mani da Massimo Polidoro insieme al noto ed indimenticabile giornalista e divulgatore Piero Angela. Sarà una lezione di vita che accompagna il lettore in un viaggio alle origini dell’uomo, questo “pezzetto di universo che ha acquisito la capacità di voltarsi indietro e di ricostruire la propria storia straordinaria”. Ogni capitolo apre una porta che dà su porte successive, e la grande capacità narrativa di Angela cattura la curiosità del lettore e lo trascina nell’affascinante avventura della conoscenza.

Sempre ad Iglesias, lunedì 8, il Chiostro accoglierà, avvocato del Foro di Cagliari. Con la straordinaria partecipazione dipresenterà il libro “(De Agostini 2024). La serata sarà moderata dall’avvocato. I presenti ripercorreranno la storia di un uomo incarcerato ingiustamente per 33 anni e del suo avvocato che ha lottato per la sua libertà e senza mai arrendersi, accompagnando il suo assistito nel processo di revisione, fino all’assoluzione per non aver commesso il fatto.

Mercoledì 10, Iglesias ospiterà invece la scrittrice, copywriter, tiktoker, editor e pubblicista mantovana Samara Tramontana che parlerà, in dialogo con la giornalista Claudia Sarritzu, della sua ultima fatica “Sette” (Mondadori 2023). Un romanzo dedicato al delicato tema del cyberbullismo, che coinvolge sempre più le nuove generazioni. Con realtà e finzione che si incrociano, verrà raccontata una storia complessa per metterci in guardia sul potere straordinariamente distruttivo delle parole.

Parteciperanno alla serata il dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica-Polizia Postale e delle Comunicazioni “Sardegna”, Dott. Francesco Greco, il direttore dell’Osservatorio Cybercrime della Sardegna e consulente nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo Dott. Luca Pisano e la D.ssa Ilenia Faedda, Referente bullismo e cyberbullismo dell’Istituto Comprensivo Pietro Allori.

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione, fatta eccezione per quelli in programma a Calasetta, Portoscuso e il concerto ad Is Solinas a Masainas.

Per info e prenotazioni: www.liberevento.it

Liberevento è organizzato dall’Associazione Contramilonga.

Con il contributo di: Regione Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Fondazione di Sardegna, Comuni di Calasetta, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Piscinas, Portoscuso, Masainas, Narcao, Teulada, Villamassargia, Consorzio per il Parco Geominarario Storico Ambientale della Sardegna, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Alice S.r.l, Cosmopolitan “Centro servizi immobiliari”, Noleggiora, Portovesme S.r.l., Cantina Aru di Iglesias, Cantina di Calasetta, Acqua San Giorgio.

Con il patrocinio di: Associazione Nazionale dei Presidi del Libro, Salone Internazionale del Libro di Torino, Rai Sardegna

Media partner: Rai Radio 3, Rai Cultura, Ajò Noas.