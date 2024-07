I prodotti di qualità garanzia di salute a tavola

ROMA (ITALPRESS) – Secondo l’ultimo rapporto della Federazione italiana pubblici esercizi – FIPE, le aziende della ristorazione in Italia sono quasi 332.000. Nel nostro paese, la ristorazione vale oltre 54 miliardi di euro, ben più degli altri due settori dell’agroalimentare, l’agricoltura con 40,5 miliardi e l’industria alimentare con 36,7. In base alla stessa ricerca, il 55,4% degli esercizi della ristorazione hanno fatto un investimento nel 2023: migliorie e ammodernamenti sono infatti necessari per restare al passo con le norme del settore, che dall’approvvigionamento alla conservazione, fino alla preparazione, vigilano sulla qualità e sicurezza di ciò che arriva nei piatti. Quando ci sediamo al ristorante, le tradizioni e le buone ricette sono solo un ingrediente, è proprio il caso di dirlo, per un’esperienza piacevole e senza risvolti negativi. Sono questi alcuni dei temi trattati da Andrea Di Marzio, noto ristoratore attualmente alla guida del ristorante di cucina romana ‘Cacio e Pepe’ di Milano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

fsc/gsl