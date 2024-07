Hotel Supramonte, omaggio a De André

Gli Hotel Supramonte si distinguono nel panorama musicale per l’intensa interpretazione incentrata sulle emozioni che Fabrizio de André ha racchiuso nelle sue canzoni.Il concerto degli HS è un’occasione per viaggiare insieme tra le parole e le note di “uno dei più grandi poeti del ‘900”, un’occasione per chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare, per ricercare nuovi significati e vivere il passato nel presente.Il viaggio nella musica di De André toccherà i brani più famosi come La canzone di Marinella, Il pescatore, Volta la carta, Amico fragile, ma anche alcune delle meno famose, ma forse più apprezzate dall’ascoltatore attento;la loro missione è emozionare il pubblico interpretando senza scadere nell’imitazioneIl loro non è un semplice concerto, ma un’esperienza da vivere.Nascono nel 2013 e negli anni hanno aggiunto musicisti di livello fino a diventare la band completa di oggi, esibendosi con artisti come Neri Marcorè, Ellade Bandini e Michele Ascolese in anfiteatrie teatri molto importanti come: Teatri romani di Ostia Antica e Ferento, Anfiteatro romano di Terni, teatri Duse di Bologna, Villoresi di Monza, Olimpico e Ghione di Roma, Politeama di Genova, Morlacchi di Perugia e in altri importanti teatri in molte regioni d’Italia, registrando quasi sempre il sold out.– Riconoscimento ufficiale Fondazione De André nel 2017– Luca Cionco, il cantante, ha vinto la propria puntata di Tali e Quali Show, con Carlo Conti suRai 1, collezionando 4 primi posti su 4;– Premio De Angelis come “Miglior talento musicale 2022”, conferito da F. Pannofino a PortoCervo

Line up:

Luca Cionco – Voce e chitarra acustica

Edoardo Fabbretti – Batteria, Percussioni

Glauco Fantini – Basso, Cori

Valentino Servettini – Pianoforte, Tastiere e Cori

Michele Cannavacciolo – Chitarra classica e acustica

Laurence Cocchiara – Violino, Cori

Alessandro Famiani – Fisarmonica

Massimo Furietti – Chitarra acustica e elettrica

Info e prev.ta Box Office Cagliari 070657428 www.boxofficesardegna.it – on line www.boxol.it

info // [email protected]

La via del Collegio – www.laviadelcollegio.com 0702042771 www.kegustojezz.it