Fuori il video di “Succo d’ananas” il nuovo singolo di Dadà

Fuori il video di “Succo d’ananas” il nuovo singolo di Dadà già in radio e disponibile in digitale (Incisi Records), brano introspettivo, con sonorità soul, prodotto da Davide Scudieri.

«Travolti dalla vita di ogni giorno, gli uomini vivono guerre e rivoluzioni interiori alla costante ricerca della libertà – spiega Dadà – Libertà intesa come leggerezza contro gli ostacoli che la vita ci pone davanti (l’amaro della vita) come l’addio di qualcuno a noi caro. Godere delle piccole cose, come anche un semplice sorso del nostro succo preferito, è la chiave per affrontare ogni giorno con il piede giusto. L’amaro e il dolce della vita sono il senso di questo brano.»

«Il video di “Succo d’Ananas” può essere visto come una metafora del viaggio della vita, ricco di peripezie e incontri significativi – spiega Dima, il regista – durante questo viaggio, ci imbattiamo in varie persone simboleggiate dai ragazzi sul pullman. Il messaggio principale dell’artista è un invito alla leggerezza e a vivere il presente, gustando i piccoli momenti di felicità che la vita ci offre. In un mondo pieno di alti e bassi, trovare gioia nelle piccole cose e lasciarsi andare può essere la chiave per una vita appagante. Ognuno ha una propria destinazione nel viaggio della vita, ma cosa succederebbe se la mia destinazione fossi tu? Questo interrogativo finale aggiunge una nota personale e riflessiva, suggerendo che la meta più importante potrebbe essere una connessione significativa con un’altra persona.»

Davide Scudieri, in arte Dadà, nasce a Pescara, autore, compositore e musicista, passa i primi anni della sua vita nel deserto del Sahara, cresciuto dal nonno Isaac in un’oasi Tuareg dove conosce la musica nomade berbera, assorbendone le forme. Tornato in Italia, cambia numerose scuole per problemi disciplinari, smette di parlare e preferisce il pianoforte o la cima degli alberi al mondo esterno. Finito il liceo il suo amore per la filosofia lo spinge a compiere studi classici. Nel frattempo l’incontro con Fio Zanotti e la duratura collaborazione tra i due, permette a Dadà di perfezionarsi come artista. Gira tutta l’Europa suonando nelle principali capitali europee. Numerose sono le sue collaborazioni con vari artisti internazionali, tra cui Moloko, Anna Oxa, Anna Tatangelo, Renato Zero per i quali ha composto brani. Nel 2007, nell’intero tour “MPZERO” di Renato Zero nei principali stadi italiani, Dadà apre ogni singolo concerto esibendosi piano e voce con dei suoi brani.

Il rapporto con la musica è profondo e nel tempo decide di isolarsi dal mondo esterno per dedicarsi esclusivamente alla scrittura, maturando l’idea di creare ed esprimersi unicamente attraverso un personaggio di fantasia: Dadà, l’artista più famoso di tutte le galassie che ha finora visitato. Protagonista del format “La Canzone Di Sid“, web serie disponibile su YouTube, racconta le sue avventure alla scoperta e alla conquista della fama sul pianeta Terra, dove è ancora totalmente sconosciuto. “La Canzone Di Sid” è il mezzo per poter finalmente svelare al grande pubblico l’intero progetto discografico di Dadà.

Dadà è su Facebook Instagram